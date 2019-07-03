Соратника Януковича сняли с выборов в Раду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отменила регистрацию бывшего главы администрации экс-лидера страны Виктора Януковича Андрея Клюева, который баллотировался в народные депутаты. Об этом сообщает «Страна.Ua».

Кроме того, с выборов в Раду, которые пройдут 21 июля, сняли блогера Анатолия Шария.

Как отмечается, именно спикер парламента Андрей Парубий попросил пересмотреть регистрацию этих лиц в качестве кандидатов в депутаты. Члены комиссии единогласно поддержали оба решения.

Уточняется, что состоялось заседание о пребывании Шария и Клюева на Украине на протяжении последних пяти лет. Шария отсутствует на Украине с 2012 года, а Клюев — с 2014.

Причем оба кандидата преследуются Службой безопасности Украины (СБУ). Клюева подозревают в присвоении имущества, а Шария — в заведомо ложном сообщении о преступлении.

Ранее сообщалось, что другой соратник Януковича вернулся на Украину.