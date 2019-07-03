У Зеленского оценили возможность коалиции с партией Порошенко

Председатель партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков оценил возможность коалиции с партией бывшего президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность». Об этом сообщает NewsOne.

По его словам, такая вероятность маловероятна.

Он отметил, что слабо себе представляет, как «Слуга народа» баллотируется с партией, чьи члены «запятнали себя с морально-этической точки зрения».

При этом он подчеркнул, что не может быть точно уверен в том, кто войдет в коалицию.

Он заключил, что это станет ясно после того, как пройдут выборы в Раду.

Ранее сообщалось, что в России попросили Зеленского избегать ошибок Порошенко.