В списках партии Зеленского нашли россиянина

Глава партии «Слуги народа» Дмитрий Разумков заявил, что в составе партии украинского лидера Владимира Зеленского может находиться гражданин России. Об этом сообщают украинским СМИ.

Уточняется, что в списках Зеленского нашли Михаила Соколов, который может быть жителем России.

Разумков подтвердил, что в настоящее время россиянин действительно числится в списках «Слуги народа». Он подчеркнул, что эта информация пока недостоверная, ее проверяют.

«Окончательное решение будет принято на съезде партии», — заключил Разумков.

Ранее сообщалось, что депутат Рады выступил против предложения партии Зеленского.