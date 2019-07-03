Fox News: Ким Чен Ын может умереть до решения Корейского кризиса

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Журналисты телеканала Fox News озаботились здоровьем лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Как отмечается, при встрече с американским президентом Дональдом Трампом в демилитаризованной зоне между двумя Кореями глава КНДР тяжело дышал, казался запыхавшимся и потел, хотя прошел всего несколько ярдов. Хотя Ким Чен Ын отличается полным телосложением, его состояние здоровья вызвало серьезные опасения, которые могут в ближайшие годы сказаться на международной дипломатии.

По словам медицинского корреспондента Марка Сигела, северокорейский лидер страдает от синдрома гипервентиляции, при котором ему сложно дышать из-за плотного телосложения. Кроме того, известно, что Ким Чен Ын много курит, что могло сказаться на состоянии его легких. Ему нет еще 40, но, если он хрипит, когда дышит, это может быть признаком начала эмфиземы легких. Все это может иметь значение для того, как долго он останется у власти.

Сигел заметил, что на месте врача лидера был бы обеспокоен состоянием его здоровья, о котором свидетельствуют его лишний вес, телосложение и слабость.