Кремль подтвердил тайную встречу Путина с премьером Нидерландов

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин на саммите G20 провел встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, передает РИА «Новости».

По его словам, они обсудили крушение на Украине малайзийского Boeing MH17.

«Я могу подтвердить эту беседу, это было очень краткое общение на ногах, в кулуарах. Помимо премьер-министра Нидерландов Путин имел такие беседы практически со всеми участниками этого саммита», — сказал Песков.

Он уточнил, что позиция Путина предельно понятна.