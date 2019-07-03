Зеленский назвал стоимость восстановления Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский назвал стоимость восстановления разрушенного в результате боевых действия Донбасса, передает «112 Украина».

По его словам, необходимо более €10 млрд евро.

Зеленский пригласил всех зарубежных инвесторов на форум в Мариуполе, чтобы обсудить этот вопрос.

«Мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем зарубежных инвесторов, которые заинтересованы финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на Донбассе», — заявил Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал санкции против России инструментом по урегулированию ситуации в Донбассе.