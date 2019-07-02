Чем на самом деле опасны протесты в Гонконге, объяснила NYT

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Когда сотни жителей Гонконга в прошлом месяце вышли на улицы, чтобы поучаствовать в протестах, большая часть мировой общественность связала это с законом об экстрадиции, позволяющем выдавать подозреваемых в нарушении закона КНР лиц на материк по запросу китайских органов. Как пишет The New York Times, у правительства Китая более широкое видение протестов. Они воспринимают их как «первый залп» в новой холодной войне, в которой безоружные жители Гонконга имеют в своем распоряжении самое мощное оружие в борьбе с Коммунистической партией Китая — моральную силу.

Отмечается, что в большинстве западных стран ее недооценивают. Коммунисты никогда не делали этой ошибки. По этой причине Пекин никогда не пригласит Папу Римского или Далай-ламу с визитом на китайскую территорию. Правительство знает, что сравнение его лидеров с кем-либо, наделенным моральной легитимностью, будет не в их пользу. Моральная сила заставляет коммунистов чувствовать себя неуверенно. Протесты являются зеркальным отражением Китая, в котором Пекин видит то же, что и весь остальной мир, — монстра.

Как замечает газета, с момента прихода к власти Си Цзиньпина в 2012 году он не скрывал, что его цель заключается в избавлении от влияния Запада, которое, по его мнению, загрязняет Китай. В Гонконге он работает над ограничением политических свобод и верховенства закона, за счет которых эта территория является особым регионом в составе КНР. Автор замечает, что жители Гонконга живут лучше, чем какие-либо китайцы в истории, и являются примером того, чего можно достигнуть, если у китайцев есть свобода действий. При этом экономически процветающий Гонконг необходим Си для превращения Китая в мировую державу. Если в противостоянии с Пекином Гонконг победит, лидеры Китая начнут осознавать необходимость «морального» авторитета, а не авторитета, добытого при помощи оружия. В противном случае, когда Китай станет крупнейшей экономикой мира, Запад столкнется с еще более ужасным монстром.