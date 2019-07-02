«Хотите права качнуть?»: Красноярский губернатор — пострадавшим от наводнения

Губернатор Красноярского края Александр Усс побывал в Канске, который пострадал от паводка, и жестко ответил на вопрос одной из жительниц города. Об этом сообщают местные СМИ.

Как отмечается, одна женщина поинтересовалась у губернатора, видел ли тот дорогу в городе, которую может размыть от наводнения.

«А если сейчас вода пойдёт, размоет, нам вертолёты будут присылать?» — спросила женщина.

Губернатор весьма жестко ответил на ее вопрос, спросив, что она хочет этим сказать.

«Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть», — отметил Усс.

Он добавил, что, если дорогу размоет, то ее восстановят.

Ранее сообщалось, что из Канска было эвакуировано более 40 человек из-за паводков. Река Кан вышла из берегов вслед за наводнениями в Иркутской области, которые унесли жизни по меньшей мере 14 местных жителей.

После этого в городе был введен режим ЧС.