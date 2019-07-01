Украина выдвинула новые обвинения главе ЛНР

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Генпрокуратура Украины заявила, что против главы самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонида Пасечника будут выдвинуты новые обвинения по трем уголовным статьям. Об этом сообщает РИА «Новости».

Главу ЛНР подозревают в свержении конституционного строя, а также в захвате власти с применением насильственных действий.

Также Пасечника обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган отметила, что политик виновен в руководстве террористической организацией.

Леонид Пасечник вступил в должность главы ЛНР 21 ноября 2018 года.