Эксперт: Шеин выдвинулся в астраханские губернаторы ради хайпа

Член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев прокомментировал желание Олега Шеина выдвинуться в губеранаторы Астраханской области.

«Говорят, обычно, что один и тот же фокус два раза не показывают, не смешно. В данном случае Шеин показывает один и тот же фокус второй раз.

В 2009 году он шел, также выдвинулся на пост мэра города. Он тоже допустил четыре нарушения, его естественно сняли, потому что за каждое из них можно было снять.

И он после этого устроил гигантскую истерику, что его сняли незаконно, власть его боится, давит и т.д. Ему пошли навстречу, просто плюнули.

Областной суд его тогда восстановил. Он все равно проиграл, потому что он собственно и не хотел им становиться никаким мэром города. Это было просто для шума и для хайпа.

Вот сейчас просто та же самая история. Шеин никаких шансов выиграть не имеет. У него есть 20-15% в самой Астрахани. А если брать область, там вообще его никто не знает. У него там будет, может быть, 10% на всю область», — отметил эксперт.