Украинцы ошиблись в Зеленском, считает депутат Рады

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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что жители Украины ошиблись, когда отдали свои голоса за Владимира Зеленского на выборах президента. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Зеленский не выполняет своих предвыборных обещаний.

Он также добавил, что речь идет об освобождении пленных, мире в Донбассе и понижение тарифов.

Рабинович подчеркнул, что Зеленский «обманул» жителей Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленского обвинили в бездействии в деле украинских моряков.