Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии «Единая Россия», которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство. Об этом он написал в своей статье, которая опубликована в газете «Известия».

По его словам, в «Единой России» есть немало профессиональных политиков.

«Чаще на слуху совсем другие представители партии. Те, кто не стесняется демонстрировать чванство и хамство», — добавил Медведев.

Он также подчеркнул, что данные политики действуют вопреки уставу партии.

Медведев отметил, что подобных членов «Единой России» помогают находить СМИ и внутренний контроль партии.

Ранее Медведев заявил, что «Единая Россия» ощущает дефицит доверия.