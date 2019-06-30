Эстония проголосует за демарш из ПАСЕ после возвращения России

Члены правящей эстонской коалиции предложили провести голосование по отзыву делегации из Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что с инициативой выступил совет уполномоченных Консервативной партии Эстонии.

В совете считают, что России было возвращено право голоса «под давлением руководства ведущих стран Европы». Они также заявили, что Москва игнорирует резолюции ПАСЕ и «продолжает нарушать международное право».

Представители партии отмечают, что ПАСЕ утратила свой «моральный авторитет».

Депутаты подчеркнули, что решение о выходе делегации будет приниматься как эстонским правительством, так и парламентариями страны.

Ранее делегации семи стран покинули июньскую сессию ПАСЕ после того, как Парламентская ассамблея приняла подтверждение полномочий российской власти в полном объеме. Вслед за Украиной делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии решили покинуть ПАСЕ.

Представители Грузии и Литвы передумали и сказали, что продолжат участие в летней сессии.