В Польше Европу призвали слушаться США

Глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что ослабленному Евросоюзу следует прислушаться к США. Об этом сообщает телеканал TVN24.

По его словам, ЕС на настоящий момент не способен противостоять «вызовам» в лице России, Китая и Ирана.

В связи с этим он призвал Европу объединиться с Соединенными Штатами.

Глава МИДа подчеркнул, что странам Европы следует всегда принимать во внимание мнение США.

Ранее ЕС счел «вредным влиянием» на мировую экономику торговые споры США и КНР.