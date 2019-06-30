Выступавшая от РФ на «Евровидении» певица избирается в Раду от Винницы

Певица Анастасия Приходько решила баллотироваться в Раду от партии «Батькивщина» в избирательном округе в Виннице. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии

Как отмечается, ЦИК уже зарегистрировал певицу, которая до этого выступала на «Евровидении» от России. Теперь Приходько стала кандидатом в одномандатном избирательном округе №11 в Виннице.

В сведениях о кандидатке отмечается, что у нее высшее образование, она временно не работает, беспартийная, проживает в селе Крюковщина Киево-Святошинского района Киевской области.

«Судимость отсутствует, субъект выдвижения — политическая партия Всеукраинское объединение «Батькивщина», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что депутат Рады Надежда Савченко баллотируется в Раду от Донбасса.