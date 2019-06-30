Пушков разгадал секрет Трампа после встречи с Ким Чен Ыном

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что знает секрет президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом он написал в твиттере.

По мнению Пушкова, Трамп постоянно «свято» соблюдает законы «нон-стоп шоу».

«В этом весь Трамп: содержание ничто, пиар — все», — добавил Пушков.

Он рассказал, что даже 30 июня, в день, когда Трамп встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, глава США провел также много других встреч, стараясь успеть все.

По словам Пушкова, если Трамп не может решить проблему, то он делает «эффектный ход».

Ранее сообщалось, что Трамп ступил ногой на территорию КНДР.

До этого Трамп посетил демилитаризованную зону (ДМЗ), с высоты понаблюдал за КНДР и встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.