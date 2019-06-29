Жена Саакашвили возглавила протесты в Грузии

Митинги, которые возобновились в Тбилиси, возглавила жена бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, она идет в первых рядах протестующих.

Уточняется, что в шествии участвуют в том числе многие представители бывшей партии власти «Единое национальное движение».

Ранее сообщалось, что в Грузии начался десятый день протестов. Митингующие требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии.

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).