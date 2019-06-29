Трамп рассказал о своих стратегиях в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп в рамках пресс-конференции по итогам саммита G20 рассказал о том, что может изменить подход к Венесуэле. Об этом сообщает РИА «Новости».
Американский глава отметил, что у него есть пять стратегий по данному вопросу, и он может их поменять в любое время.
Трамп добавил, что США осуществляют гуманитарную помощь Венесуэле.
Лидер США подчеркнул, что Вашингтон внимательно следит за событиями в Венесуэле.
Он также рассказал, что обсуждал конфликт в Венесуэле почти с каждым лидером G20.
Ранее сообщалось, что Венесуэла отреагировала на санкции США против сына Мадуро.