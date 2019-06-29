В Раде заклеймили Климкина «позором дипломатии»

close
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
РИА «Новости»

Депутат Верховной Рады Николай Скорик заявил о том, что глава МИДа Украины Павел Климкин «позорит» своими действиями дипломатические устои страны. Об этом сообщает RT.

«Я считаю, что Климкин — это вообще позор украинской дипломатии», — рассказал Скорик.

Он также подчеркнул, что министр позорит Украину не только своими действиями, но и внешним видом.

Депутат подчеркнул, что он не поддерживает ни одну сторону в рамках различия интересов президента Украины Владимира Зеленского и Климкина.

Ранее Климкину предложили уйти в отпуск после скандала с Зеленским.