В Раде заклеймили Климкина «позором дипломатии»

Депутат Верховной Рады Николай Скорик заявил о том, что глава МИДа Украины Павел Климкин «позорит» своими действиями дипломатические устои страны. Об этом сообщает RT.

«Я считаю, что Климкин — это вообще позор украинской дипломатии», — рассказал Скорик.

Он также подчеркнул, что министр позорит Украину не только своими действиями, но и внешним видом.

Депутат подчеркнул, что он не поддерживает ни одну сторону в рамках различия интересов президента Украины Владимира Зеленского и Климкина.

Ранее Климкину предложили уйти в отпуск после скандала с Зеленским.