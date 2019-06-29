«Прекрасный парень»: Трамп о Путине

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Президент США Дональд Трамп в рамках встречи на саммите G20 назвал президента России Владимира Путина «прекрасным парнем». Об этом сообщает Россия 24.

Такую оценку встречи американский лидер дал журналисту Павлу Зарубину.

«Я думаю, он прекрасный парень», — заявил Трамп.

Он также отметил, что Путин является «прекрасным человеком».

По мнению американского главы, у них прошла отличная встреча.

Трамп добавил, что они с Путиным обсудили вопросы торговли между Россией и США. Президент США отметил, что два государства являются «великими странами».

Ранее сообщалось, что Путин пригласил Трампа на парад Победы.