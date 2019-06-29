Трамп поделился впечатлением от встречи с Си Цзиньпином

Американский лидер Дональд Трамп рассказал о том, как прошла его встреча на полях G20 с китайским коллегой Си Цзиньпином. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Трамп назвал встречу с главой Китая «великолепной».

По словам президента Соединенных Штатов, стороны смогли хорошо поговорить.

«Страны вновь на правильном пути», — подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин подсчитал риски и выигрыши от сотрудничества с Трампом.