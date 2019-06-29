Трамп поделился впечатлением от встречи с Си Цзиньпином
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Американский лидер Дональд Трамп рассказал о том, как прошла его встреча на полях G20 с китайским коллегой Си Цзиньпином. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, Трамп назвал встречу с главой Китая «великолепной».
По словам президента Соединенных Штатов, стороны смогли хорошо поговорить.
«Страны вновь на правильном пути», — подчеркнул Трамп.
Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин подсчитал риски и выигрыши от сотрудничества с Трампом.