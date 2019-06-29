В Раде рассказали об украинском позоре из-за Климкина

Депутат Рады Николай Скорик заявил, что глава МИД страны Павел Климкин позорит страну и госдипломатию. Об этом депутат рассказал украинским СМИ.

По его мнению, Климкин позорит дипломатию, как своим внешним видом, так и результатами деятельности.

«Для дипломата (внешность.--«Газета.ru»), я считаю, это — это элита… государственной службы, во все времена», — отметил Скорик.

Однако он подчеркнул, что в последнем конфликте главы Украины Владимира Зеленского с Климкиным, он никого не поддерживает.

Ранее сообщалось, что Климкину предложили уйти в отпуск после скандала с Зеленским.

До этого Зеленский пожаловался, что узнает о действиях Украины на международной арене из интернета, и упрекнул Климкина за то, что тот «не посчитал нужным согласовать с президентом ответ на российскую ноту».