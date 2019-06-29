Саакашвили заявил о допуске своей партии на выборы в Раду
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Верховный суд Украины встал на сторону его партии и она примет участие в выборах в Раду. Об этом политик написал на своей странице в фейсбуке.
Как отмечается, кандидатам от партии Саакашвили до этого было отказано в регистрации из-за допущенных при выдвижении нарушений.
«Мы победили, выиграли суд и идем на выборы!» — заявил Саакашвили.
Ранее Саакашвили о доступе к выборам в Верховную Раду.