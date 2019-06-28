ДНР обвинила Зеленского в обострении конфликта

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Руководитель представительства самопровозглашенной ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил, что ситуация в Донбассе ухудшилась после визита украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, обстановка накаляется вдоль всей линии соприкосновения, а также наблюдается рост эскалации.

«Интенсивность и плотность обстрелов республики со стороны вооруженных формирований Украины за последний месяц увеличилось в разы», — уточнил Якобов.

И причиной всего этого, подчеркнул он, приезд Зеленского. После его посещения было зафиксировано 536 нарушений режима прекращения огня, добавил Якобов.

Кроме того, заключил он, 19 мирных жителей пострадали, повреждено более 160 домов и 34 объекта инфраструктуры.

Ранее в ЛНР сообщили об отводе войск в Донбассе.