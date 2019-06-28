Песков не исключил реанимацию «нормандского формата»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил возможность реанимации «нормандского формата». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, такое возможно, учитывая пожелания президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что помощники глав государств соберутся и постараются выяснить, если ли почва для встречи лидеров «нормандской четверки».

Ранее Зеленский рассказал о сроках встречи в «нормандском формате».

По его словам, она может произойти поле выборов в Раду.