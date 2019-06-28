Словакия обвинила спецслужбы РФ во вмешательстве

Словацкая информационная служба (СИС, контрразведки) заявила, что российские и китайские спецслужбы попытались проникнуть в госструктуры республики. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление было сделано в докладе, посвященному сфере безопасности в Словакии в 2018 году.

Согласно материалу, сотрудники спецслужб из России пытались вербовать агентов в центральных органах управления, органах безопасности, а также в сфере обороны и энергетики.

Спецслужбы, как уточняется, пытались собрать данные об информационных и телекоммуникационных технологиях.

Ранее сообщалось, что в США опубликуют отчет по «российскому расследованию».