Стало известно содержимое термоса Путина на G20

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, рассказал, что обычно пьет Владимир Путин из своего термоса, который он берет с собой на разные мероприятия. Об этом сообщает «Взгляд.ru».

До этого сообщалось, что Путин пришел с термосом на ужин лидеров G20.

Как отмечается, белый керамический стакан с золотым гербом России журналисты заметили еще пять лет назад. Именно с того времени глава государства начал постоянно брать с собой термос на официальные мероприятия.

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин постоянно пьет чай из этого термоса.

Он отметил, что данный термостакан довольно удобен и полезен.

«Если раньше во время пресс-конференций президенту приносили чай пять–шесть раз в малых чашках, то сейчас было всего две чайных смены», ­— пояснил Песков.

Ранее сообщалось, что лидеров G20 в Осаке накормили цветами и морским чертом.