Грузия отказалась гарантировать безопасность туристов из РФ

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Заместитель главы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили выразил отказ в предоставлении юридических гарантий безопасности россиянам, которые находятся на территории Грузии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Чиновник заявил, что страна уже обеспечивает безопасность российских туристов, и считает «ненормальным» требование в юридическом оформлении этих гарантий.

Хвтисиашвили призвал обратиться к статистике, которая якобы не содержит примеров происшествий с путешественниками из России за последние пять лет. Он призвал задавать вопросы по безопасности непосредственно российским туристам.

Ранее эксперты подсчитали, сколько потеряет Грузия без российских туристов.