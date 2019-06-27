Успехи России в Сирии превзошли ожидания Путина

Президент России Владимир Путин в интервью перед саммитом G20 заявил, что успехи России в сирийской кампании превзошли его ожидания. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он рассказал, что удалось уничтожить множество боевиков, которые хотели вернуться на территорию России.

Путин подчеркнул важность того, что удалось добиться стабилизации ситуации в Сирии. Глава государства отметил, что этот факт повлиял и на безопасность внутри самой России.

Президент сообщил о стабилизации отношений между Россией и Ближним Востоком, а также обратил внимание на установление хороших деловых отношений со всеми странами региона.