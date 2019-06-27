В британском парламенте нашли остатки кокаина

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Следы кокаина были обнаружены в туалетных комнатах в здании парламента Великобритании. Об этом сообщает The Sun.

В ходе общей проверки следы были обнаружены в четырех из девяти мест. Тесты проводились с использованием бледно-розовых салфеток, которые приобретают синий окрас, когда на них попадают частицы кокаина.

Отмечается, что следы наркотика также нашли в зоне, где расположены кабинеты членов палаты общин.

Проверка была совершена после признаний ряда парламентариев в употреблении наркотических веществ.

В частности, кандидат на пост премьера Британии Борис Джонсон ранее заявлял, что пробовал кокаин в студенчестве.

В ведомстве заявили, что в случае обнаружения попытки употребления наркотиков, будут приняты соответствующие меры.