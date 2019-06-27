ПАСЕ потребовала от РФ возобновить расследование убийства Немцова

Участники летней сессии ПАСЕ приняли резолюцию, призывающую Россию возобновить расследование убийства политика Бориса Немцова, сообщает ТАСС.

В резолюции говорится, что российское следствие не приобщило к делу возможные видеодоказательства, в том числе данные ФСО.

Также в документе утверждается, что якобы не были допрошены возможные свидетели, а также имеются несоответствия в судебно-медицинской экспертизе.

В феврале в США конгрессмен-демократ Элиот Энгел и сенатор-республиканец Марко Рубио предложили ввести новые санкции против тех, кто причастен к убийству российского политика Бориса Немцова.