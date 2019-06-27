ПАСЕ потребовала от РФ возобновить расследование убийства Немцова

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Табличка на доме на Малой Ордынке, где жил Борис Немцов, во время церемонии открытия, 16 марта 2018... Табличка на доме на Малой Ордынке, где жил Борис Немцов, во время церемонии открытия, 16 марта 2018...
Табличка на доме на Малой Ордынке, где жил Борис Немцов, во время церемонии открытия, 16 марта 2018...
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Участники летней сессии ПАСЕ приняли резолюцию, призывающую Россию возобновить расследование убийства политика Бориса Немцова, сообщает ТАСС.

В резолюции говорится, что российское следствие не приобщило к делу возможные видеодоказательства, в том числе данные ФСО.

Также в документе утверждается, что якобы не были допрошены возможные свидетели, а также имеются несоответствия в судебно-медицинской экспертизе.

В феврале в США конгрессмен-демократ Элиот Энгел и сенатор-республиканец Марко Рубио предложили ввести новые санкции против тех, кто причастен к убийству российского политика Бориса Немцова.