В Японии обеспокоились Brexit

МИД Японии призвал кандидатов на пост премьера Британии Бориса Джонсона и Джереми Ханта не выходить из ЕС без сделки, сообщает Guardian.

Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что брексит «без сделки» вынудит японские компании свернуть свою деятельность в Британии.

«Около тысячи японских компаний работают в Британии, поэтому нас сильно беспокоит вопрос выхода из ЕС без сделки», — сказал Коно.

Сообщается, что в случае принятия решения о выходе без сделки, иностранным компаниям, работающим в Британии, грозят экономические риски.

Ранее сообщалось, что ЕС готовится к «жесткому Brexit».