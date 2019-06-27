Ощиненко назвал дрожащую Меркель «трудным пациентом»

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Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал отношение врачей к немецкому канцлеру Ангеле Меркель, у которой наблюдается проблемы со здоровьем, передает ТАСС.

По словам Онищенко, Меркель необходимо полное обследование. Он добавил, что нужно уделять особое внимание состоянию здоровья первых лиц государства.

Ранее 27 июня на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером Меркель затрясло. После случившегося в пресс-службе правительства заявили, что канцлер чувствует себя хорошо. До этого она испытывала недомогание неделю назад во время приветственной церемонии президента Украины Владимира Зеленского. Ее также начало трясти, но выпив стакан воды, она списала свое состояние на обезвоживание.

Онищенко отметил, что мер по улучшению здоровья медиками предпринято не было.

«Я допускаю, что госпожа Меркель – очень трудный пациент, но такие люди они все очень трудные», — сказал депутат.

Ситуацию он назвал «проколом» медиков.