Президент Бразилии чуть не привез 40 кг кокаина на G20

На борту самолета президента Бразилии Жаира Болсонару обнаружили почти 40 кг кокаина, передает The New York Times.

Это произошло по пути на саммит G20 при посадке в Испании для дозаправки. Наркотики обнаружили у одного из военных летчиков, который входит в команду президента.

Сам президент заявил, что не имеет к этому никакого отношения.

«Я потребовал немедленного и сурового наказания для лица, ответственного за наркотическое вещество, обнаруженное в военном самолете», — написал Болсонару.

Министерство обороны Бразилии подтвердило, что военнослужащий был арестован в Испании.

Ранее сообщалось, что тайфун обрушится на саммит G20.