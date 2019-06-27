В Словакии прояснили позицию по возврату России в ПАСЕ
Спикер парламента Словакии Андрей Данко и руководитель словацкой делегации на сессии Парламентской ассамблей Совета Европы (ПАСЕ) Любош Благи заявили, что большая часть словацкой делегации отдала свои голоса за возвращение российской делегации в организацию. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, только один член делегации — представитель оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Мартин Полячик – проголосовал против.
«Мы очень рады, что и благодаря нам Россия в понедельник назад получила (в ПАСЕ. — Газета.Ru) то, что ей принадлежит», — говорится в заявлении.
Также подчеркивается, что позиция Полячика не является точкой зрения Словакии.
Ранее сообщалось, что делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины покинули сессию ПАСЕ.