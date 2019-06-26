Кадыров сделал заявление насчет нового главы Ингушетии
Глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграме прокомментировал назначение Махмуд-Али Калиматова врио главы Ингушетии.
«Я желаю Махмуд-Али Макшариповичу успехов в решении задач дальнейшего социально-экономического развития Ингушетии», — написал Кадыров.
По его словам, экс-глава республики Юнус-Бек Евкуров будет и далее трудиться во благо России.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Махмуд-Али Калиматова врио главы Ингушетии.