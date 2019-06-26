Трамп обвинил Мюллера в преступлении

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Президент США Дональд Трамп выступил против предстоящего выступление спецпрокурора США Роберта Мюллера в конгрессе. Об этом сообщает Fox Business.

По его словам, Мюллер скрыл многие тексты переписки агентов ФБР Питера Стрзока и Лизы Пейдж.

Он также добавил, что Мюллер якобы уничтожил тексты «влюбленных».

Трамп подчеркнул, что спецпрокурор США совершил множество преступлений.

Однако, Трамп не смог ответить на вопрос о том, почему эти обвинения не обсуждались в судах.

Ранее сообщалось, что Мюллер даст показания по «российскому делу».