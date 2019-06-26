Трамп обвинил Мюллера в преступлении
Президент США Дональд Трамп выступил против предстоящего выступление спецпрокурора США Роберта Мюллера в конгрессе. Об этом сообщает Fox Business.
По его словам, Мюллер скрыл многие тексты переписки агентов ФБР Питера Стрзока и Лизы Пейдж.
Он также добавил, что Мюллер якобы уничтожил тексты «влюбленных».
Трамп подчеркнул, что спецпрокурор США совершил множество преступлений.
Однако, Трамп не смог ответить на вопрос о том, почему эти обвинения не обсуждались в судах.
Ранее сообщалось, что Мюллер даст показания по «российскому делу».