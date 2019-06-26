ПАСЕ подтвердила в полном объеме полномочия России

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ПАСЕ приняла резолюцию, в которой организации в полном объеме подтвердила полномочия делегации России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, ПАСЕ отклонила все санкционные поправки в проект резолюции.

Как отмечается, принятие резолюции о полномочиях России поддержали 116 парламентариев.

При этом против высказались лишь 62 евродепутата.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ признала неприемлемой поправку, предлагающую отказать делегации России в полномочиях.