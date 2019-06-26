ПАСЕ подтвердила в полном объеме полномочия России
ПАСЕ приняла резолюцию, в которой организации в полном объеме подтвердила полномочия делегации России. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, ПАСЕ отклонила все санкционные поправки в проект резолюции.
Как отмечается, принятие резолюции о полномочиях России поддержали 116 парламентариев.
При этом против высказались лишь 62 евродепутата.
Ранее сообщалось, что ПАСЕ признала неприемлемой поправку, предлагающую отказать делегации России в полномочиях.