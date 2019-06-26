СК запросил проверку грузинского депутата «убившего русских»

СК России запросили проверку «убившего русских» депутата парламента Грузии Акакия Бобохидзе, передает ФАН.

В ходе протестной акции в Тбилиси, Бобохидзе, обращаясь к российским депутатам прокричал «убивал вас в Абхазии, убиваю и буду убивать».

Участник Международной ассамблеи православия в Тбилиси из российской делегации Николай Земцов заявил, что реплика Бобохидзе может сойти за признание в причастности к убийствам граждан РФ во время грузино-абхазского конфликта 1992-19993 годов и в последующие годы.

По мнению российского депутата, Бобохидзе должен рассказать СК РФ как он убивал граждан России.

Земцов сообщил, что готов предоставить материалы с протестов.

Ранее сообщалось, что Басилашвили сделал заявление насчет конфликта РФ и Грузии.