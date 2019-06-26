Россия диктует ПАСЕ свои условия

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия покинет ПАСЕ, если права российской делегации в ассамблее не будут полноценными, передает РИА «Новости».

По его словам, ограничение полномочий будет расценено как ущемление прав россиян.

«Либо полноценные права у нашей делегации, и они должны быть незыблемы, либо мы покидаем парламентскую Ассамблею Совета Европы», — сказал Володин.

В свою очередь замглавы делегации РФ в ПАСЕ Сергей Кисляк заявил условия, выдвинутые ПАСЕ — это набор политических заявлений.

«Главное на сегодняшний момент — и это надо хорошо понимать — в этой всей дискуссии, это условия, на которых будет работать здесь российская делегация», — заявил Кисляк.

Ранее в ПАСЕ поставили условия России для возвращения.