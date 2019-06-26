В Кремле ответили на ситуацию с ПАСЕ

По мнению Кремля, участие делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) может быть только полноформатным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сообщают РИА «Новости».

Он добавил, что ущемление прав делает работу делегации невозможной.

По словам Пескова, работа ПАСЕ без участия России «не может и не могла быть полноценной» и возвращение РФ в состав делегаций «можно только приветствовать».

В ночь на 25 июня ПАСЕ пригласила участвовать Россию в июньской сессии, однако сохранив возможность оспаривания делегации.