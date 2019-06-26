Кличко встал грудью за проспект Бандеры

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Мэр города Киева Виталий Кличко Мэр города Киева Виталий Кличко
Мэр города Киева Виталий Кличко
РИА «Новости»

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал решение окружного административного суда Киева, который отменил решение переименовать Московский проспект в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.

«Реванша не будет!» — написал Кличко на своей странице в фейсбуке.

Мэр намерен подавать апелляцию и повторно утвердить название улиц на следующем заседании Киевсовета.

Ранее сообщалось, что в Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича.