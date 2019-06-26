Кличко встал грудью за проспект Бандеры
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Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал решение окружного административного суда Киева, который отменил решение переименовать Московский проспект в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
«Реванша не будет!» — написал Кличко на своей странице в фейсбуке.
Мэр намерен подавать апелляцию и повторно утвердить название улиц на следующем заседании Киевсовета.
Ранее сообщалось, что в Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича.