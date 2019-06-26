Киев пожаловался странам G20 на Москву
Глава МИД Украины Павел Климкин в фейсбуке заявил, что попросил страны G20 повлиять на Россию.
По его словам, он написал письма министрам иностранных дел стран «Большой двадцатки».
Он также добавил, что обратился с подобной просьбой к Евросоюзу.
Климкин подчеркнул, что попросил G20 помочь в освобождении украинских моряков, которые были задержаны за незаконное пересечение границы РФ.
Ранее сообщалось, что Украина отозвала посла из-за возвращения России в ПАСЕ.