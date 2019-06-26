Киев пожаловался странам G20 на Москву

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Глава МИД Украины Павел Климкин в фейсбуке заявил, что попросил страны G20 повлиять на Россию.

По его словам, он написал письма министрам иностранных дел стран «Большой двадцатки».

Он также добавил, что обратился с подобной просьбой к Евросоюзу.

Климкин подчеркнул, что попросил G20 помочь в освобождении украинских моряков, которые были задержаны за незаконное пересечение границы РФ.

Ранее сообщалось, что Украина отозвала посла из-за возвращения России в ПАСЕ.