Переименование Московского проспекта в проспект Бандеры разделило Киев

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Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича. Об этом сообщает TSN.

По мнению депутата киевского совета Юрия Сиротюка, принявшая решение судья Олеся Чудак затянула процесс. Он также добавил, что Киевский совет будет подавать апелляцию, а также готов дойти и до высших судебных инстанций.

«Мы не дадим никому пренебрегать нашими героями», — написал Сиротюк в своем фейсбуке.

Информацию об апелляции также подтвердил председатель украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Ранее сообщалось, что мэр Харькова призвал вернуть городу проспект Жукова.