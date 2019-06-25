Переименование Московского проспекта в проспект Бандеры разделило Киев
Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича. Об этом сообщает TSN.
По мнению депутата киевского совета Юрия Сиротюка, принявшая решение судья Олеся Чудак затянула процесс. Он также добавил, что Киевский совет будет подавать апелляцию, а также готов дойти и до высших судебных инстанций.
«Мы не дадим никому пренебрегать нашими героями», — написал Сиротюк в своем фейсбуке.
Информацию об апелляции также подтвердил председатель украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
Ранее сообщалось, что мэр Харькова призвал вернуть городу проспект Жукова.