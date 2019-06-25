Порошенко закидали дымовыми шашками
Бывшего президента Украины Петра Порошенко группа неизвестных забросала дымовыми шашками. Об этом сообщает РИА «Новости».
Инцидент произошел во время встречи экс-главы Украины с избирателями в городе Старый Львовской области.
«Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с обществом», — написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в своем фейсбуке.
Личность нападавших не установлена.
Ранее сообщалось, что усадьбу Порошенко закидали фаерами.