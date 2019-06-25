Партия Зеленского ужаснулась сотне кандидатов-клонов на выборах

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» заявила об обнаружении около сотни «кандидатов-клонов» на парламентских выборах, сообщает «112 Украина».

Отмечается, что часть «клонов» указывают в качестве места работы названия, в которых есть «Слуга народа» или «ЗЕ!».

«Это грязная технология, развернутая против партии «Слуга народа», чтобы ввести в заблуждение людей и не дать им возможности проголосовать за ту политическую силу, за которую они собираются», – заявил адвокат Александр Качура.

В партии по факту нарушений обратились в Центризбирком и Нацполицию.

Ранее главу офиса Зеленского обвинили в махинациях с офшорами.