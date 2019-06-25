Абызова не пустили под домашний арест

Мосгорсуд отказался выпускать бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова под домашний арест, передает ТАСС.

Суд признал законным продление его ареста до 25 июля.

В постановлении о продлении ареста судья отметил, что следствие представило убедительные доказательства причастности Абызова к инкриминируемым ему преступлениям.

Ранее Михаил Абызов в «Лефортово» признался в любви пришедшей на апелляцию в суд 29-летней Валентине Григорьевой и чуть ли не позвал ее замуж.

Абызова обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб.