Песков напомнил Европе о принадлежности Крыма

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался по поводу территориальной принадлежности Крымского полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам чиновника, у представителей Европы появляются разные точки зрения по этому поводу.

«Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации, это субъект РФ», — сказал Песков.

Он добавил, что связанные с полуостровом вопросы не подлежат обсуждению на международном уровне и ни с какой страной.

Ранее украинская делегация в ПАСЕ прервала речь депутата из Сербии Александра Шешеля, когда тот говорил на русском языке о Крыме.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.