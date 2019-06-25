Депутат Рады назвал всех русских ублюдками

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Депутат украинской Рады Украины Борислав Береза сделал заявление перед журналистами по дороге в зал Парламентской ассамблеи и назвал граждан России «ублюдками». Ролик показали в эфире «России 1».

По словам ведущего Евгения Попова, этот человек является представителем украинской стороны и членом делегации от Украины.

«Все — русские ублюдки», — заявил Береза.

Ранее бывший премьер Украины Арсений Яценюк прокомментировал решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации.