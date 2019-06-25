Россия подала заявку на участие в ПАСЕ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что РФ подала заявку на участие в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в ходе дебатов «ортодоксальная часть ПАСЕ» делала все, чтобы блокировать принятие резолюции, эта резолюции, однако «здравое большинство» ее отстояло.

Он отметил, что как только была принята резолюция, делегация РФ подала заявку на участие.

Ранее парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила участвовать Россию в июньской сессии после пятилетнего перерыва. Резолюция была принята в ночь на 25 июня.